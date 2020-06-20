لمحبي الأمطار.. أفضل وقت لزيارة عسير وجازان والباحة والطائف

2020-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تتراجع فرص سقوط الأمطار على منطقتي عسير والباحة بداية من اليوم السبت، مع استمرارها على منطقة جازان.

وقال الحصيني في تغريدة له عبر تويتر: متوقع من السبت 28/ 10/ 1441هـ، تراجع فرصة هطول الأمطار على منطقتي عسير والباحة عدا مرتفعات جازان، وذلك لمدة يومين، ثم متوقع انحسار الأمطار نواحي اليمن.

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وأوضح الحصيني أن أفضل وقت لزيارة مناطق عسير وجازان والباحة والطائف هو النصف الثاني من شهر ذي القعدة، وذلك لمن يحبون هطول الأمطار.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان قد دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى مساء أمس الجمعة وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية مع أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأهاب نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار؛ وذلك تفاديًا للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة، حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

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