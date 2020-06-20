إعادة يد مبتورة لمواطنة تعرضت لحادث سير بالرياض في جراحة نادرة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 02:18 صباحاً - نجح مستشفى المملكة بالرياض، اليوم (الجمعة)، في إجراء عملية جراحية نادرة استغرقت 16 ساعة متواصلة لإعادة وصل الساعد الأيمن لمواطنة تعرضت لحـادث سير أدى إلى قطع كامل في الأوعية الدموية والأعصاب والعضلات وتهشم شديد بالعظام.

وأوضح الفريق الطبي أنه باشر في التدخل الجراحي، حيث أكد أخصائي جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الدكتور فؤاد زيدان، أن يد المصابة كانت مفصولة ومبتورة من الأمام بالكامل مع برودة وزرقة في الأصابع بسبب انعدام التروية الدموية.

وأفاد زيدان بأنه فور وصول المصابة إلى المستشفى أُدخلت لغرفة العمليات وتم إجراء العملية الجراحية الإسعافية بسرعة فائقة لإعادة وصل اليد وترميمها حتى لا يُضطر إلى بترها، حيث جرى ترميم الأوعية الدموية وإعادة ضخ الدم في الأصابع واليد.

وأضاف أن إرجاع كسور عظام اليد وتثبيتها تم بنجاح، ثم رُممت وخُيطت الأعصاب وجميع العضلات والأوتار بدقة شديدة، وفي النهاية أصلح الجلد وخُيطت الجروح بطرق متطورة حتى لا تترك ندوباً واضحة.

وبحسب الفريق الطبي فإن مثل هذه الإصابات تُعد من أخطر وأصعب وأعقد جراحات العظام والحوادث، حيث تنتج عنها أضرار جسدية ونفسية كبيرة للمصاب.