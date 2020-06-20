حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت فى المملكة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 02:18 صباحاً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 49 زيارة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريراً بتوقعاتها لحالة الطقس في المملكة اليوم السبت الموافق 28 شوال.

Advertisements

وتوقعت “الأرصاد” استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط وشمال المملكة، وعلى طول الساحل الغربي للمملكة.

فيما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً مع تهيؤ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير وجازان.

وقد تصل أعلى درجة حرارة في المملكة غداً إلى 43 درجة في مكة المكرمة، في حين يُتوقع أن تُسجل أدنى درجة حرارة في محافظة طريف (15 درجة).