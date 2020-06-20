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خطف إشبيلية تعادلاً ثميناً بدون أهداف من نظيره برشلونة (متصدر الدوري)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
بهذه النتيجة لازال برشلونة محافظاً على صدارة الليجا بـ65 نقطة، فيما رفع إشبيلية رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث.
ومنح التعادل السلبي بين برشلونة وإشبيلية فريق ريال مدريد (الثاني - 62 نقطة) فرصة الزحف نحو الصدارة بعد أن تقلص الفارق بينه وبرشلونة إلى ثلاث نقاط فقط.الدوري الإسباني لكرة القدم
إشبيلية يخطف تعادلاً ثميناً أمام برشلونة.. ريال مدريد يقترب من الصدارةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-20
خطف إشبيلية تعادلاً ثميناً بدون أهداف من نظيره برشلونة (متصدر الدوري)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
بهذه النتيجة لازال برشلونة محافظاً على صدارة الليجا بـ65 نقطة، فيما رفع إشبيلية رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث.
ومنح التعادل السلبي بين برشلونة وإشبيلية فريق ريال مدريد (الثاني - 62 نقطة) فرصة الزحف نحو الصدارة بعد أن تقلص الفارق بينه وبرشلونة إلى ثلاث نقاط فقط.
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
01:39 AM
في الجولة 30 من الدوري الإسباني
خطف إشبيلية تعادلاً ثميناً بدون أهداف من نظيره برشلونة (متصدر الدوري)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
بهذه النتيجة لازال برشلونة محافظاً على صدارة الليجا بـ65 نقطة، فيما رفع إشبيلية رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث.
ومنح التعادل السلبي بين برشلونة وإشبيلية فريق ريال مدريد (الثاني - 62 نقطة) فرصة الزحف نحو الصدارة بعد أن تقلص الفارق بينه وبرشلونة إلى ثلاث نقاط فقط.
، إشبيلية يخطف تعادلاً ثميناً أمام برشلونة.. ريال مدريد يقترب من الصدارة ،
المصدر : الخليج 365
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