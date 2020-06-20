محمد بن مسعود - الدمام - رُزق المواطن سلمان مقبول الدعجاني -وهو أحد منسوبي الخطوط السعودية بجدة- بمولود، أسماه "إلياس". وبهذه المناسبة تلقى "الدعجاني" التهاني والتبريكات من زملائه على المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة. 20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 01:54 AM Advertisements "إلياس" ينير منزل "الدعجاني" بجدة "إلياس" ينير منزل "الدعجاني" بجدة رُزق المواطن سلمان مقبول الدعجاني -وهو أحد منسوبي الخطوط السعودية بجدة- بمولود، أسماه "إلياس". وبهذه المناسبة تلقى "الدعجاني" التهاني والتبريكات من زملائه على المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة. الكلمات المفتاحية ، "إلياس" ينير منزل "الدعجاني" بجدة ،

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