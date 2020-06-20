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أعلن نادي الاتحاد إقالة المدير التنفيذي للنادي حمد الصنيع من منصبه وتكليف إبراهيم بخيت بدلاً عنه.
وأوضح النادي هذا القرار في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". قال فيه : "قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي إقالة الرئيس التنفيذي حمد الصنيع من منصبه، وتعيين إبراهيم بخيت رئيساً تنفيذياً للنادي، متمنياً له المجلس التوفيق".
وكان مجلس إدارة النادي عين الصنيع في سبتمبر الماضي خلفاً لإبراهيم بخيت عضو مجلس الإدارة.
وسبق للصنيع أن تولى رئاسة الاتحاد في أكتوبر2017، ورحل بنهاية موسم 2017-2018، الذي حقق فيه الفريق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.الاتحاد
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 12:54 AM
عين البخيت رئيساً تنفيذياً للنادي
أعلن نادي الاتحاد إقالة المدير التنفيذي للنادي حمد الصنيع من منصبه وتكليف إبراهيم بخيت بدلاً عنه.
وأوضح النادي هذا القرار في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". قال فيه : "قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي إقالة الرئيس التنفيذي حمد الصنيع من منصبه، وتعيين إبراهيم بخيت رئيساً تنفيذياً للنادي، متمنياً له المجلس التوفيق".
وكان مجلس إدارة النادي عين الصنيع في سبتمبر الماضي خلفاً لإبراهيم بخيت عضو مجلس الإدارة.
وسبق للصنيع أن تولى رئاسة الاتحاد في أكتوبر2017، ورحل بنهاية موسم 2017-2018، الذي حقق فيه الفريق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.
، قبل عودة النشاط الرياضي.. الاتحاد يقيل الصنيع من منصب المدير التنفيذي ،
المصدر : الخليج 365
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