شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان: الكسوف الحلقي للشمس تُشرع له الصلاة اليوم الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن الكسوف الحلقي للشمس صباح اليوم الأحد تُشرع له الصلاة.
وألفت الخثلان إلى أن الكسوف مُشاهد في المملكة وكثير من دول العالم الإسلامي، وتشرع معه صلاة الكسوف.
وأكد أنها سُنة مؤكدة تصلى في المساجد، مضيفا: " من لم يتيسر له صلاتها في المسجد كذوي الأعذار والنساء فيصلونها في البيوت ".
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