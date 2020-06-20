بالفيديو .. "التجارة" تغلق عدة منشآت لوجود شبهة تستر تجاري

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة جولات رقابية على أسعار مواد البناء للتأكد من عدم وجود مخالفات. نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة جولات رقابية على أسعار مواد البناء للتأكد من عدم وجود مخالفات. وأكدت الوزارة أنه تم إيقاع المخالفات النظامية، وإغلاق عدة منشآت لوجود شبهة تستر تجاري بعد هروب العمالة الموجودة بها.

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