شكرا لمتابعة خبر عن التجمع الصحي بالرياض يستجيب لاستغاثة شاب مصري من القاهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أشاد مواطنون ومقيميون في المملكة بسرعة استجابة التجمع الصحي الأول بالرياض لنداء استغاثة من شاب مصر يعيش بالقاهرة أراد الاطمئنان على شقيقة.

وغرد الشاب المصري ياسر حسني، باستفسارًا على حساب التجمع الصحي الأول بالرياض بـ"تويتر"، أوضح خلاله أن شقيقه منوّم منذ 5 أيام في مستشفى الملك سلمان بالرياض، ويريد الاطمئنان على صحته عن طريق أحد منسوبي المستشفى تاركًا رقم هاتفه للتواصل معه.

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ورد الحساب على الشاب المصري قائلاً: "دعواتنا له بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية. تم التواصل معكم، وجار الاطمئنان على حالته الصحية، وبإذن الله تتم إفادتكم".

ووجه الشاب الشكر للتجمع، معبرًا عن مدى حبه للسعودية والسعوديين، وداعيًا لهم بالتوفيق والسداد.

وتابع : الحساب قائلا: "هذا واجبنا، ولا نُشكر عليه، وبإذن الله يوميًّا سيتم التواصل معك هاتفيًّا للاطمئنان على حالة شقيقك حامد، مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل".