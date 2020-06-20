شكرا لمتابعة خبر عن "المؤسسة العامة للتقاعد" توضح مزايا وخطوات خدمة تبادل المنافع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد مزايا نظام تبادل المنافع، وكيفية الاستفادة منها.

وذكر أن هذه الخدمة تتيح لكل مشترك خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وله مدة اشتراك سابقة لا تقل عن سنة خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري لم يعوض عنها أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير "نظام التأمينات الاجتماعية".

وأضافت أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التالي :

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1- الضغط على الرابط التالي : اضغط هنا

2-الدخول على "الخدمات الإلكترونية" أو النفاذ الوطني الموحد

3-تحديد خدمات "زائر" والضغط على طلب خدمة تبادل المنافع

4-ادخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب