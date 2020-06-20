شاهد.. استشاري أمراض معدية ينفي وجود موجة ثانية من كورونا

أوضح أسباب تزايد الإصابات مؤخرًا
أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله الحقيل، عدم وجود موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي، موضحًا أسباب تزايد الإصابات خلال الأيام الماضية.
وفي اتصال مع (العربية)، قال الحقيل: لن تكون هناك موجة ثانية، وبالرجوع إلى التعريف اللغوي سنجد أن موجة ثانية تعني أنه كانت هناك موجة أولى بلغت ذروتها ثم انقطعت وعادت مر أخرى دون تفسير علمي، وهذا ما لم يتحقق حتى الآن.
وأَضاف: ما حدث في الصين يقال إن الفيروس آتى مجددًا من السلمون، وفي نيوزيلندا يُقال إن الفيروس عاد عبر القادمين من الخارج؛ حتى في دول الخليج العربي، الإصابات تزايدت عقب إجازة عيد الفطر نتيجة تخفيف القيود، وهذا شيء متوقع.
وأضاف: كل هذا يؤكد أننا ما زلنا في نفس الموجة، أما الموجة الثانية فأتوقع أنها لن تحدث؛ لأنه لا يوجد حاضن بشري للفيروس في معظم دول العالم.
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