الحصيني يتوقع تراجع فرص سقوط الأمطار على عسير والباحة.. بداية من السبت

توقّع الباحث في مجال الطقس والمناخ، عضو لجنة «تسميات» عبدالعزيز الحصيني، تراجع فرص سقوط الأمطار على منطقتي عسير والباحة بداية من يوم غد السبت، مع استمرارها على جازان.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الحصيني: متوقع من السبت 1441/10/28هـ، تراجع فرصة هطول الأمطار على منطقتي عسير والباحة عدا مرتفعات جازان، وذلك لمدة يومين، ثم متوقع انحسار الأمطار نواحي اليمن.

وأكد الحصيني أن أفضل وقت لزيارة مناطق (عسير وجازان والباحة والطائف) هو النصف الثاني من شهر ذي القعدة، وذلك لمن يحبون هطول الأمطار.

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