وفاة شخص سقط من الدور الرابع من عمارة سكنية في مركز المظيلف

نتيجة عدم أخذ الحيطة والحذر

لقي شخص مصرعه نتيجة سقوطه من الدور الرابع من عمارة سكنية بمركز المظيلف . ووفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) عبر «تويتر»، توفي شخص سقط من الدور الرابع نتيجة عدم أخذ الحيطة والحذر. وأضاف أنه باشرت الجهات المختصة الحالة . اقرأ ايضا : « 911»: حادث مروري بمحافظة جدة.. ونقل المصابين إلى المستشفى

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