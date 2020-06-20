المرور يضبط 1831 مركبة مخالفة توقفت بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

ضمن حملة ميدانية..

ضبطت إدارة المرور بمختلف مناطق المملكة 1831 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وجاء ذلك ضمن الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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