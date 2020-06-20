

أثينا 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

سجلت اليونان عشر إصابات مؤكدة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان: إن من بين الإصابات 707 حالات لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و1813 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصا مصابين باليونان ،ويشكل الرجال منهم 55 في المئة.

// انتهى //

22:17ت م

0177



أثينا 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسسجلت اليونان عشر إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3237 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 189 حالةً بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان: إن من بين الإصابات 707 حالات لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و1813 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصا مصابين باليونان ،ويشكل الرجال منهم 55 في المئة.// انتهى //22:17ت م0177

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليونان تسجل عشر إصابات جديدة بكورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.