السعودية اليوم / مستشفى قيا العام ينظم حملته التوعوية " نعود بحذر"



الطائف 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

نظم مستشفى قيا العام حملته التوعوية تحت شعار "نعود بحذر" ، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من

وكثف المستشفى جهوده التوعوية بتوزيع بروشورات ووضع لوحات في الأسواق والأماكن العامة ، تتضمن إرشادات ونصائح عن أهمية الوقاية عبر استخدام الكمامة عند الخروج من المنزل ، وأهمية ترك مسافة آمنة بمسافة مترين عن الآخرين ، بالإضافة إلى التذكير بأن الفيروس لايزال موجوداً.

وشارك في الحملة عدد من المتطوعين لنشر الوعي الصحي في الجوامع والمساجد ، وعمل نقاط فرز بصري للمصلين قبل دخولهم لآداء صلاة الجمعة ، كما قام المستشفى عبر هذه الحملة بتوعية المصلين بضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية ، ومنها الالتزام بالتباعد الجسدي ، وعدم المصافحة ، والمداومة على لبس الكمامة ، وغسل اليدين.

// انتهى //

21:45ت م

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الطائف 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسنظم مستشفى قيا العام حملته التوعوية تحت شعار "نعود بحذر" ، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من فيروس كورونا المستجد ، وتأتي الحملة توافقاً مع تخفيف الإجراءات الاحترازية والعودة لممارسة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي.وكثف المستشفى جهوده التوعوية بتوزيع بروشورات ووضع لوحات في الأسواق والأماكن العامة ، تتضمن إرشادات ونصائح عن أهمية الوقاية عبر استخدام الكمامة عند الخروج من المنزل ، وأهمية ترك مسافة آمنة بمسافة مترين عن الآخرين ، بالإضافة إلى التذكير بأن الفيروس لايزال موجوداً.وشارك في الحملة عدد من المتطوعين لنشر الوعي الصحي في الجوامع والمساجد ، وعمل نقاط فرز بصري للمصلين قبل دخولهم لآداء صلاة الجمعة ، كما قام المستشفى عبر هذه الحملة بتوعية المصلين بضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية ، ومنها الالتزام بالتباعد الجسدي ، وعدم المصافحة ، والمداومة على لبس الكمامة ، وغسل اليدين.// انتهى //21:45ت م0172

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