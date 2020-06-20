شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط معقمات وقفازات مع عمالة مخالفة في ‎شرورة والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبلدية شرورة، من ضبط عمالة مخالفة تستغل مستودع غير مرخص لتخزين المعقمات والقفازات لرفع سعرها. وأوضحت أنه تم حجز الكميات وتسليم المخالفين للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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