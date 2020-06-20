، حالتان كل دقيقة.. السعودية تسجل 80 ألف إصابة بكورونا خلال شهر شوال ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشكِّل نحو 53% من مجموع الحالات الكلي التي تخطت 150 ألفًا

بلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية في شهر شوال حتى الآن، الذي لم يتبقَّ منه سوى يومين، أكثر من 80 ألف حالة، بواقع حالتين في كل دقيقة، وهو ما يشكل نحو 53 % من مجموع الحالات الكلي التي تخطت 150 ألفًا.

وكانت وزارة الصحة قد توقعت في شعبان الماضي ارتفاعًا وتزايدًا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا تزامنًا مع التوسع في إجراء الفحوصات المخبرية الميدانية عالية الدقة التي تجريها الوزارة بشكل يومي.

وجاءت الأرقام المسجلة حتى يوم أمس الجمعة على النحو الآتي: عدد الإصابات 150292، وعدد التعافي 95764، وعدد الوفيات 1184، وعدد الحالات الحرجة 1941.

وأكد متحدث "الصحة" أن 80 % أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر، مشيرًا إلى أن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي.فيروس كورونا الجديد