، اتحاد القدم العراقي: إبعاد لاعبَيْن عن المنتخب وفرض الغرامة.. النظام أولاً ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي أمس الجمعة إبعاد لاعبَين أساسيَّين اثنَين عن تشكيلة المنتخب الوطني بسبب عدم التزامهما بقيود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق فيديو، يُظهر لاعبي المنتخب العراقي ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي يحتفلان دون التقيُّد بقواعد التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
وجاء في البيان: "بعد الاطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي للاعبَي المنتخب الوطني لكرة القدم ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي، الذي يخالف تعليمات خلية الأزمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي، وعدم الاختلاط بالآخرين، والابتعاد عن التجمعات، فضلاً عن المساهمة في التقليل والاستهزاء من خطورة الوباء الخطير الذي يهدد العالم بأسره، فعليه قررت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، وبعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، إبعادهما عن صفوف المنتخب".
وأضاف البيان: "غرامة مالية قدرها 1600 دولار فُرضت على كل لاعب، على أن يتم استثمار هذه المبالغ في دعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا".
وأشار البيان إلى أن "الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي تطالب لاعبي كرة القدم جميعًا في البلد بأن يكونوا خير قدوة ومثال للمجتمع، وأن يسهموا في التوعية والإرشاد من خطر الفيروس، خاصة ونحن نعيش الآن أيامًا قاسية بعد رحيل الكابتن علي هادي، وكذلك الحالة الصحية الصعبة للكابتن أحمد راضي الذي نتمنى له السلامة والشفاء".فيروس كورونا الجديد
اتحاد القدم العراقي: إبعاد لاعبَيْن عن المنتخب وفرض الغرامة.. النظام أولاًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-20
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي أمس الجمعة إبعاد لاعبَين أساسيَّين اثنَين عن تشكيلة المنتخب الوطني بسبب عدم التزامهما بقيود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق فيديو، يُظهر لاعبي المنتخب العراقي ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي يحتفلان دون التقيُّد بقواعد التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
وجاء في البيان: "بعد الاطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي للاعبَي المنتخب الوطني لكرة القدم ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي، الذي يخالف تعليمات خلية الأزمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي، وعدم الاختلاط بالآخرين، والابتعاد عن التجمعات، فضلاً عن المساهمة في التقليل والاستهزاء من خطورة الوباء الخطير الذي يهدد العالم بأسره، فعليه قررت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، وبعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، إبعادهما عن صفوف المنتخب".
وأضاف البيان: "غرامة مالية قدرها 1600 دولار فُرضت على كل لاعب، على أن يتم استثمار هذه المبالغ في دعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا".
وأشار البيان إلى أن "الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي تطالب لاعبي كرة القدم جميعًا في البلد بأن يكونوا خير قدوة ومثال للمجتمع، وأن يسهموا في التوعية والإرشاد من خطر الفيروس، خاصة ونحن نعيش الآن أيامًا قاسية بعد رحيل الكابتن علي هادي، وكذلك الحالة الصحية الصعبة للكابتن أحمد راضي الذي نتمنى له السلامة والشفاء".
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
12:37 AM
لعدم التزامهما بقيود الوقاية من كورونا
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي أمس الجمعة إبعاد لاعبَين أساسيَّين اثنَين عن تشكيلة المنتخب الوطني بسبب عدم التزامهما بقيود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق فيديو، يُظهر لاعبي المنتخب العراقي ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي يحتفلان دون التقيُّد بقواعد التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
وجاء في البيان: "بعد الاطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي للاعبَي المنتخب الوطني لكرة القدم ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي، الذي يخالف تعليمات خلية الأزمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي، وعدم الاختلاط بالآخرين، والابتعاد عن التجمعات، فضلاً عن المساهمة في التقليل والاستهزاء من خطورة الوباء الخطير الذي يهدد العالم بأسره، فعليه قررت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، وبعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، إبعادهما عن صفوف المنتخب".
وأضاف البيان: "غرامة مالية قدرها 1600 دولار فُرضت على كل لاعب، على أن يتم استثمار هذه المبالغ في دعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا".
وأشار البيان إلى أن "الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي تطالب لاعبي كرة القدم جميعًا في البلد بأن يكونوا خير قدوة ومثال للمجتمع، وأن يسهموا في التوعية والإرشاد من خطر الفيروس، خاصة ونحن نعيش الآن أيامًا قاسية بعد رحيل الكابتن علي هادي، وكذلك الحالة الصحية الصعبة للكابتن أحمد راضي الذي نتمنى له السلامة والشفاء".
، اتحاد القدم العراقي: إبعاد لاعبَيْن عن المنتخب وفرض الغرامة.. النظام أولاً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد القدم العراقي: إبعاد لاعبَيْن عن المنتخب وفرض الغرامة.. النظام أولاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.