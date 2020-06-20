، "قوميز" لمشجع "تركي": الهلال في قلبي.. نؤدي عملاً جيدًا مع الفريق ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تجديده للأزرق عامين

أبدى اللاعب الفرنسي بافيتمبي قوميز سعادته بالاستمرار في صفوف فريقه الحالي، وذلك عبر مقطع فيديو متداول للاعب، كان يتحدث فيه مع مشجع تركي منتمٍ لنادي غلطة سراي.

وقال قوميز في حديثه إنه سيستمر مع الهلال، وإنه يشجع الفريق، مشدِّدًا على أن الهلال في قلبه، قائلاً: "الهلال في قلبي.. سأستيقظ مع الهلال، وسآكل مع الهلال، ونؤدي عملاً جيدًا".

وتحدثت مصادر قريبة من إدارة الهلال عن أن المحترف الفرنسي في صفوف الهلال قد جدد تعاقده مع الفريق لموسمين قادمين؛ لينهي بذلك الجدل حول مستقبله مع الفريق.

وكانت تقارير قد تحدثت عن احتمالية عودة اللاعب للدوري التركي، وعدم تجديده مع الهلال؛ إذ تحدثت تلك التقارير عن مفاوضاته مع غلطة سراي وأنطاليا سبور، وغيرهما من الأندية، قبل أن يحسم اللاعب الجدل، ويعلن استمراره مع الفريق السعودي.الهلال قوميز