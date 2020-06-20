، تماشيًا مع "العودة بحذر".. "الترفيه": دليل إرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيتم إعلان تاريخها من قِبل الجهات المعنية في وقت لاحق

أصدرت الهيئة العامة للترفيه أمس الجمعة الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية، التي سيتم إعلان تاريخها من قِبل الجهات المعنية في وقت لاحق.

واشتمل الدليل الذي نشرته الهيئة عبر حسابها بتويتر على بروتوكولات مدن الملاهي والمراكز الترفيهية، وبروتوكولات إقامة الفعاليات التي تتماشى مع خطة العودة بحذر. وتضمنت الإجراءات جوانب عدة، هي: التوعية الصحية، التباعد الجسدي، المدة الزمنية للمخالطة والبُعد التنظيمي والوقائي.

كما تضمن الدليل جانب التوعية الصحية بنشر الرسائل الإعلامية بعدم الحضور لأي شخص لديه أعراض، أو كان مخالطًا لحالة مؤكدة خلال الـ ١٤ يومًا السابقة لحضوره النشاط الترفيهي، وتوفير مواد تثقيفية لتوعية جميع العاملين والزائرين، ونشر لوحات إرشادية، وإرسال إجراءات وإرشادات للزوار قبل زيارتهم الموقع حتى تتكون صورة شاملة عن الإجراءات الاحترازية قبل الزيارة، إضافة إلى الإجراءات المتبعة لسلامة الزوار والموظفين مع حملة الإعلان عن الفعالية، مع التشديد على مبدأ "كلنا مسؤول" – "نعود بحذر"، وتمكين الإبلاغ عن أي مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدَّدت الإجراءات التي تضمنها الدليل على ضمان تطبيق التباعد الجسدي من خلال تعديل تدفُّق الحشود، وترتيبات الجلوس والمخالطة لتجنب حدوث أي ازدحام، مع المحافظة على مسافة مترين بين الأشخاص، واستخدام مسارات محددة، وتحديد الطاقة الاستيعابية في جميع الأنشطة بواقع شخص لكل 9 أمتار مربعة، ووضع ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح، أو مسارات لتنظيم عمليات الدخول والخروج والجلوس والاصطفاف، مع تقليص مدة الوجود في المواقع، والاتصال بين المنظمين والمشاركين ومقدمي الخدمات بقدر الإمكان.

وتضمنت الإرشادات الجانب التنظيمي الذي يستوجب التقصي الوبائي للمخالطين للحضور والمنظمين، والتسجيل المسبق للبيانات وأرقام التواصل، والالتزام باستخدام الوسائل الإلكترونية للحجز وشراء التذاكر، وتدريب الموظفين قبل الافتتاح على الإجراءات وبروتوكولات السلامة، وإرشادات الموظفين قبل مباشرة العمل، وتعميم خطة التعامل مع الحالات المشتبه بها، وتوفير العدد المناسب من العاملين، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمحافظة على المسافة الآمنة بمقدار مترَيْن بين الأشخاص، واستخدام مسارات منفصلة، ومتابعة الإجراءات الصحية الاحترازية على جميع العاملين بشكل إلزامي (لبس الكمامات طوال الوقت، غسل وتعقيم اليدين)، وقياس درجة الحرارة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية نصت البروتوكولات على وجوب تنظيف الموقع، وتعقيم الأسطح، وتوفير كمامات ومعقمات للأيدي عند المداخل والمخارج وجميع المرافق في المواقع، وإلزام الجميع باستخدامها والمحافظة على المسافة الآمنة عند الانتظار مع جدولة تعقيم المرافق.

ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية عبر زيارة موقع الهيئة العامة للترفيه عبر الرابط الآتي:

https://www.gea.gov.sa/media/2503/entertainmentguideline2020.pdfوزارة السياحة