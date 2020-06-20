أسعار الذهب اليوم الجمعة 19/6/2020 في المملكة العربية السعودية

ننشر لكم أعزاءنا الكرام أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية في موقع عرب نيوز, واخر المستجدات التي تطرأ على سعر اذهب, حيث يلجأ الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية على معرفة أسعار الذهب باعتباره من الملاذات الأمنة للاستثمار, وشهد سعر الذهب ارتفاع في سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة الموافق 19 يونيه 2020

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209,13 ريال بما يعادل 55,74$

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 191,70 ريال بما يعادل 51,09$

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 182,99 ريال بما يعادل 48,77$

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 156,85 ريال بما يعادل 41,80$

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121,99 ريال بما يعادل 32,51$

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سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 104,56 ريال بما يعادل 27,87$

سجل سعر الجنية الذهب نحو 1,464 ريال بما يعادل 390,16$

سجل سعر أوقية الذهب نحو 6,504 ريال بما يعادل 1,733$

سجل سعر كيلو الذهب نحو 209,128 ريال بما يعادل 55,736$

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في مدن ومحافظات المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين.