واتساب يعود تدريجيًّا بعد غياب خيارات هامة

2020-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

عاد تطبيق واتساب إلى العمل بشكل تدريجي، بعد خلل تقني تسبب في غياب بعض الخيارات، منها عدم ظهور متصل الآن، وجاري الكتابة.

وجاء ذلك بعد شائعات بشأن حذف بعض الخصائص من واتساب، فيما لم يصدر بيان من الشركة حتى مساء اليوم الجمعة بشأن الخلل أو سببه.

Advertisements

وأثّر الخلل على خيارات تعديل الخصوصية، فعند محاولة المستخدم التأكد ما إذا كانت الإعدادات سليمة في إعدادات “last Seen” أو تغيير أي إعدادات أخرى، تظهر رسالة تشير لفشل العملية والمحاولة في وقت آخر.

كما أن الخلل تسبب في إخفاء جملة “يكتب رسالة” عندما يكون المستخدم يرسل رسالة إلى أحد الأصدقاء.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









