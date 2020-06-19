إثيوبيا تتحدى مصر: سنملأ سد النهضة حتى بدون اتفاق

2020-06-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشو، اليوم الجمعة: إن بلاده ستمضي قدمًا وتبدأ في ملء خزان سد النهضة “حتى دون اتفاق”.

وأضاف أندارغاشو في مقابلة مع “أسوشيتد برس”: “بالنسبة لنا ليس إجباريًّا التوصل لاتفاق قبل البدء في ملء الخزان، وبالتالي سنشرع في عملية الملء في الموسم الممطر المقبل”.

وتابع: “نعمل بجهد للتوصل لاتفاق، لكننا ما زلنا سنمضي قدمًا في جدولنا أيًّا كانت النتيجة، وإذا تعين علينا انتظار مباركة الآخرين، فقد يظل السد عاطلًا لسنوات، وهو ما لن نسمح بحدوثه”.

وأوضح: “نريد أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل لمصر والسودان لاستخدام موردها المائي لتنميتها”، مشيرًا إلى دفع إثيوبيا لبناء السد بنفسها.

Advertisements

وتحدث الوزير بعد آخر جولة مباحثات مع مصر والسودان عن السد، وهي الأولى منذ انهارت المناقشات في فبراير، والتي فشلت في التوصل لاتفاق أيضًا، ولم يحدد بعد موعد لاستئناف المحادثات.

يشار إلى أن وصول الموسم الممطر يجلب مزيدًا من المياه للنيل الأزرق، وهو الفرع الرئيسي لنهر النيل، وتعتبر إثيوبيا أنه الوقت المثالي للبدء في ملء خزان السد الشهر المقبل.

وقال الوزير الإثيوبي: “هذا السد يجب أن يكون سببًا للتعاون والتكامل الإقليمي وليس سببًا للجدال والحرب، المصريون يبالغون في دعايتهم بشأن قضية السد ويلعبون مقامرة سياسية، يبدو أن بعضهم يتوق إلى اندلاع حرب”، وفق “أسوشيتد برس”.

وقال: إن إثيوبيا عرضت ملء السد في غضون أربع إلى سبع سنوات، مع الأخذ في الاعتبار احتمال انخفاض هطول الأمطار.

وكانت النقاط الشائكة في المحادثات هي كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر من السد خلال فترة جفاف متعددة السنوات وكيف ستحل إثيوبيا ومصر والسودان أي نزاعات مستقبلية.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









