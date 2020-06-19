مرزوق الغانم: دعوة الغنوشي لزيارة الكويت بروتوكولية

2020-06-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق الغانم، أن الدعوة الموجهة إلى زعيم حركة النهضة ورئيس برلمان تونس راشد الغنوشي لزيارة البلاد بروتوكولية.

وكان عدد كبير من الكويتيين من بينهم كتّاب وأكاديميون ووزراء سابقون أكدوا رفضهم لزيارة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية إلى بلادهم، مؤكدين أنه غير مرحّب به.

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وقال الكاتب ووزير الإعلام الأسبق سعد بن طفلة العجمي: إن “حركة النهضة الإخوانية بتونس أيدت اجتياح العراق للكويت ورئيسها يزور البلاد قريبًا في وقت يواجه فيه انشقاقًا برلمانيًّا سببه انحيازه بالصراع الليبي مخالفًا لموقف بلاده”.

كما يواجه الغنوشي حالة غضب واسعة داخل تونس، ونظمت عدة قوى سياسية ومدنية تونسية، اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر البرلمان للمطالبة بحل المجلس وتكليف حكومة تصريف أعمال.

وشارك في الاعتصام ممثلون عن قوى مدنية ونقابية، حيث رفعوا شعارات منددة بالنظام السياسي الإخواني، وبمحاولات حركة النهضة التغول داخل المنظومة التونسية وفي أجهزتها الوزارية.

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