تعرّف على أماكن الوفيات الـ 45 المعلن عنها اليوم أكثر من نصفهم في الرياض وجدة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 19 يونيو 2020 11:14 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 153 زيارة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى 1184 حالة وفاة.

وأوضحت أن المتوفين توزعوا في مدن المملكة، حيث توفي 12 شخصا في العاصمة الرياض ومثلهم في جدة، و8 في مكة المكرمة، و4 في الدمام، واثنان في كل من الخبر والهفوف والمدينة المنورة، وواحد في كل من عرعر والقنفذة وعنيزة.

يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى150292 حالة.