أطباء سعوديون يعملون في الصفوف الأمامية لمواجهة “كورونا” في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 19 يونيو 2020 11:14 مساءً - يعمل أكثر من 100 طبيب سعودي في مختلف التخصصات جنباً إلى جنب مع الأطباء المصريين في مواجهة فيروس كورونا في المستشفيات المصرية.

وقال أحد الأطباء السعوديين المتواجدين في مصر حالياً، ويُدعى عبدالعزيز السعدون، إنهم موجودون في مصر قبل جائحة “كورونا” ضمن برنامج الزمالة الطبية في مصر، وقرروا الاستمرار في عملهم بعد تفشي جائحة “كورونا”

وأضاف السعدون، وفقاً لـ”الإخبارية”، أن عدد الأطباء السعوديين في مصر حالياً يتراوح بين 100 و120 طبيبا من مختلف التخصصات، لافتاً إلى أن المتخصصين في الطوارئ منهم يعملون في الصفوف الأولية في مواجهة “كورونا”.

من جانبه، قال أحد الأطباء المصريين ممن عملوا مع الأطباء السعوديين، إن أطباء الزمالة السعوديين يعملون على الجبهة الأمامية لمواجهة “كورونا” بمنتهى الشجاعة، لافتاً إلى مستواهم الطبي المتميز.