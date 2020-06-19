، جولات أمانة جدة تُغلق 52 موقعاً تجارياً لم تتقيد بالأنظمة ،

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أغلقت أمانة محافظة جدة 52 محلاً تجارياً لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا ومكافحة الظواهر السلبية.
وفي التفاصيل فقد داهمت بلدية العزيزية مواقع بحي العزيزية ومشرفة وصادرت 1 طن من الخضروات والفواكه وأتلفت 13 عربة فيما قامت بلدية الجنوب بحملة بحي العدل وطريق مكة القديم ومصادرة 3 أطنان من الخضروات والفواكه وإتلاف 12 عربة وبمداهمة مواقع بحي البلد والهنداوية والسبيل والبغدادية ومصادرة 2 طن من الخضروات والفواكه وإتلاف 14 عربة.
من جانبها داهمت بلدية الصفا عبر حملة على حي الصفا وصادرت 4 أطنان من الخضروات والفواكه وأتلفت 17 عربة، فيما داهمت بلدية الشرفية مواقع بحي الشرفية وصادرت 300 كجم من الخضروات والفواكه وصادرت 8 عربات، كما قامت بلدية الجنوب بمداهمة مواقع بحي العدل وطريق مكة القديم ومشرفة وصادرت 3 أطنان من الخضروات والفواكه.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة دفعت بالمزيد من الفرق البيئية والرقابية والصحية الميدانية وذلك ضمن جولات صباحية ومسائية، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات ومراقبة المحال.
وأضاف المهندس الزهراني أن تلك التدابير والإجراءات الوقائية بثت حالة من الارتياح العام لدى المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي عززت سبل الحماية من انتشار الفيروس على نطاق واسع.
وأشار الزهراني إلى أن الأمانة كثفت على نطاق بلدياتها الفرعية الـ19 من إجراءاتها الاحترازية والرقابية على المحال التجارية والمنشآت، للتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة العامة، والرقابة على المواد التموينية المعروضة داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 12:01 AM
كثفت من إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي كورونا ومكافحة الظواهر السلبيةجولات أمانة جدة تُغلق 52 موقعاً تجارياً لم تتقيد بالأنظمة
أغلقت أمانة محافظة جدة 52 محلاً تجارياً لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا ومكافحة الظواهر السلبية.
وفي التفاصيل فقد داهمت بلدية العزيزية مواقع بحي العزيزية ومشرفة وصادرت 1 طن من الخضروات والفواكه وأتلفت 13 عربة فيما قامت بلدية الجنوب بحملة بحي العدل وطريق مكة القديم ومصادرة 3 أطنان من الخضروات والفواكه وإتلاف 12 عربة وبمداهمة مواقع بحي البلد والهنداوية والسبيل والبغدادية ومصادرة 2 طن من الخضروات والفواكه وإتلاف 14 عربة.
من جانبها داهمت بلدية الصفا عبر حملة على حي الصفا وصادرت 4 أطنان من الخضروات والفواكه وأتلفت 17 عربة، فيما داهمت بلدية الشرفية مواقع بحي الشرفية وصادرت 300 كجم من الخضروات والفواكه وصادرت 8 عربات، كما قامت بلدية الجنوب بمداهمة مواقع بحي العدل وطريق مكة القديم ومشرفة وصادرت 3 أطنان من الخضروات والفواكه.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة دفعت بالمزيد من الفرق البيئية والرقابية والصحية الميدانية وذلك ضمن جولات صباحية ومسائية، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات ومراقبة المحال.
وأضاف المهندس الزهراني أن تلك التدابير والإجراءات الوقائية بثت حالة من الارتياح العام لدى المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي عززت سبل الحماية من انتشار الفيروس على نطاق واسع.
وأشار الزهراني إلى أن الأمانة كثفت على نطاق بلدياتها الفرعية الـ19 من إجراءاتها الاحترازية والرقابية على المحال التجارية والمنشآت، للتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة العامة، والرقابة على المواد التموينية المعروضة داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.
، جولات أمانة جدة تُغلق 52 موقعاً تجارياً لم تتقيد بالأنظمة ،
المصدر : الخليج 365
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