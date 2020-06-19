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أكدت بلدية حوطة بني تميم أنها أغلقت ثلاثة محال تجارية؛ وذلك لثبوت العاملين بها بفيروس كورونا.
وقالت بلدية حوطة بني تميم في تغريدة لها إنها أغلقت أحد المحال التجارية احترازيًّا لثبوت إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا، وتم تعقيم وتطهير المحل، واستكمال جميع الإجراءات الوقائية.
وذكرت في تغريدة سابقة أنها أغلقت محلين تجاريَّين احترازيًّا لثبوت إصابة عاملين فيها بفيروس كورونا، وتم تعقيم وتطهير المحال، واستكمال جميع الإجراءات الوقائية.فيروس كورونا الجديد
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 11:54 PM
باشرت تعقيم وتطهير المحل واستكمال الإجراءات الوقائية
أكدت بلدية حوطة بني تميم أنها أغلقت ثلاثة محال تجارية؛ وذلك لثبوت العاملين بها بفيروس كورونا.
وقالت بلدية حوطة بني تميم في تغريدة لها إنها أغلقت أحد المحال التجارية احترازيًّا لثبوت إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا، وتم تعقيم وتطهير المحل، واستكمال جميع الإجراءات الوقائية.
وذكرت في تغريدة سابقة أنها أغلقت محلين تجاريَّين احترازيًّا لثبوت إصابة عاملين فيها بفيروس كورونا، وتم تعقيم وتطهير المحال، واستكمال جميع الإجراءات الوقائية.
، بلدية حوطة بني تميم تغلق 3 محال تجارية لإصابة عاملين بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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