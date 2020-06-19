، من القاهرة للرياض عبر "تويتر".. تفاعُل سريع من "التجمع الصحي" مع شاب مصري ،

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تفاعل حساب التجمع الصحي الأول بالرياض اليوم مع أحد الأشقاء المصريين في القاهرة بعد ورود استفسار منه عن حالة شقيقه المنوّم في مستشفى الملك سلمان بالرياض منذ 5 أيام.
وفي التفاصيل، فقد أرسل الشاب المصري، ويدعى ياسر حسني، استفسارًا على حساب التجمع الصحي الأول بالرياض بـ"تويتر"، أوضح خلاله أن شقيقه منوّم منذ 5 أيام في مستشفى الملك سلمان بالرياض، ويريد الاطمئنان على صحته عن طريق أحد منسوبي المستشفى تاركًا رقم هاتفه للتواصل معه.
من جانبه، رد الحساب على الشاب المصري قائلاً: "دعواتنا له بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية. تم التواصل معكم، وجار الاطمئنان على حالته الصحية، وبإذن الله تتم إفادتكم".
وبادر الشاب بالشكر على التجاوب السريع معبرًا عن امتنانه من التعامل الراقي، ومقدرًا الجهود المبذولة من جانب التجمع الصحي، مؤكدًا مدى حبه للسعودية والسعوديين، وداعيًا لهم بالتوفيق والسداد.
وعاد حساب التجمع الصحي لطمأنة الشاب على شقيقه مجددًا قائلاً: "هذا واجبنا، ولا نُشكر عليه، وبإذن الله يوميًّا سيتم التواصل معك هاتفيًّا للاطمئنان على حالة شقيقك حامد، مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل".
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 11:52 PM
أراد الاستفسار عن صحة شقيقه المنوَّم بمستشفى الملك سلمانمن القاهرة للرياض عبر "تويتر".. تفاعُل سريع من "التجمع الصحي" مع شاب مصري
تفاعل حساب التجمع الصحي الأول بالرياض اليوم مع أحد الأشقاء المصريين في القاهرة بعد ورود استفسار منه عن حالة شقيقه المنوّم في مستشفى الملك سلمان بالرياض منذ 5 أيام.
وفي التفاصيل، فقد أرسل الشاب المصري، ويدعى ياسر حسني، استفسارًا على حساب التجمع الصحي الأول بالرياض بـ"تويتر"، أوضح خلاله أن شقيقه منوّم منذ 5 أيام في مستشفى الملك سلمان بالرياض، ويريد الاطمئنان على صحته عن طريق أحد منسوبي المستشفى تاركًا رقم هاتفه للتواصل معه.
من جانبه، رد الحساب على الشاب المصري قائلاً: "دعواتنا له بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية. تم التواصل معكم، وجار الاطمئنان على حالته الصحية، وبإذن الله تتم إفادتكم".
وبادر الشاب بالشكر على التجاوب السريع معبرًا عن امتنانه من التعامل الراقي، ومقدرًا الجهود المبذولة من جانب التجمع الصحي، مؤكدًا مدى حبه للسعودية والسعوديين، وداعيًا لهم بالتوفيق والسداد.
وعاد حساب التجمع الصحي لطمأنة الشاب على شقيقه مجددًا قائلاً: "هذا واجبنا، ولا نُشكر عليه، وبإذن الله يوميًّا سيتم التواصل معك هاتفيًّا للاطمئنان على حالة شقيقك حامد، مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل".
، من القاهرة للرياض عبر "تويتر".. تفاعُل سريع من "التجمع الصحي" مع شاب مصري ،
المصدر : الخليج 365
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