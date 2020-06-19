، يخلط الجراك بالجلسرين.. "بلدية العمرة" تضبط معملين مخالفين بـ"أبو مراغ مكة" ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع إدارة النظافة، معمليْن مخالفين في أبومراغ بمكة المكرمة؛ يتم بداخلها خلط الجراك والجلسرين وتعبئته تمهيداً للتسويق.
وفي التفاصيل، قامت شؤون البلديات بتطبيق النظام ومصادرة وإتلاف 6 أطنان من الجراك والجلسرين وحجز المركبة المستخدمة في النقل وماكينة الخلط.
ومن جهته، أوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية تضبط موقعين في أبومراغ عبارة عن معملين تديرهما عمالة مخالفة لنظام العمل، يتم بداخلها خلط وعمل الجراك وتعبئته في علب فارغة تمهيداً لتسويقها وبيعها حيث بلغ إجمالي ما تم مصادرته وإتلافه 6000 كغم وتم حجز المركبة المستخدمة للنقل وماكينة العجن وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكد "المالكي" أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 11:48 PM
تم مصادرة 6 أطنان من المواد المستخدمة وحجز مركبة النقل وماكينة الخلطيخلط الجراك بالجلسرين.. "بلدية العمرة" تضبط معملين مخالفين بـ"أبو مراغ مكة"
ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع إدارة النظافة، معمليْن مخالفين في أبومراغ بمكة المكرمة؛ يتم بداخلها خلط الجراك والجلسرين وتعبئته تمهيداً للتسويق.
وفي التفاصيل، قامت شؤون البلديات بتطبيق النظام ومصادرة وإتلاف 6 أطنان من الجراك والجلسرين وحجز المركبة المستخدمة في النقل وماكينة الخلط.
ومن جهته، أوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية تضبط موقعين في أبومراغ عبارة عن معملين تديرهما عمالة مخالفة لنظام العمل، يتم بداخلها خلط وعمل الجراك وتعبئته في علب فارغة تمهيداً لتسويقها وبيعها حيث بلغ إجمالي ما تم مصادرته وإتلافه 6000 كغم وتم حجز المركبة المستخدمة للنقل وماكينة العجن وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكد "المالكي" أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.
، يخلط الجراك بالجلسرين.. "بلدية العمرة" تضبط معملين مخالفين بـ"أبو مراغ مكة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر يخلط الجراك بالجلسرين.. "بلدية العمرة" تضبط معملين مخالفين بـ"أبو مراغ مكة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.