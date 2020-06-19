محمد بن مسعود - الدمام - فيما ارتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 28 ألفاً و315 حالةً سجلت إسبانيا 154 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 245 ألفاً و575 حالةً. وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أنها سجلت أيضاً 40 حالة وفاة في الأيام السبعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفاً و315 حالةً.فيروس كورونا الجديد إصابات كورونا في إسبانيا تقترب من الربع مليون حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-19 سجلت إسبانيا 154 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 245 ألفاً و575 حالةً. وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أنها سجلت أيضاً 40 حالة وفاة في الأيام السبعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفاً و315 حالةً. Advertisements 19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 10:30 PM فيما ارتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 28 ألفاً و315 حالةً فيما ارتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 28 ألفاً و315 حالةً سجلت إسبانيا 154 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 245 ألفاً و575 حالةً. وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أنها سجلت أيضاً 40 حالة وفاة في الأيام السبعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفاً و315 حالةً. ، إصابات كورونا في إسبانيا تقترب من الربع مليون حالة ،

المصدر : الخليج 365

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