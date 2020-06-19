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باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مساء اليوم حادث تصادم بين حافلة وشاحنة شمال كوبري الصالة الملكية باتجاه الشمال مما أدى إلى انقلاب الحافلة والشاحنة ونتج عن الحادث ثلاث إصابات تم نقل الحالتين إلى أقرب منشأة صحية بينما تم التعامل مع الحالة الثالثة في الموقع.
وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد أن سبب الحادث كان تهور في السرعة وعدم التقيد بالأنظمة المرورية.
الهلال الأحمر حادث مروري
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 11:01 PM
"أبو زيد": سبب الحادث تهور في السرعة وعدم التقيد بالأنظمة المروريةإصابة 3 أشخاص في تصادم بين حافلة وشاحنة.. والهلال الأحمر يباشر
باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مساء اليوم حادث تصادم بين حافلة وشاحنة شمال كوبري الصالة الملكية باتجاه الشمال مما أدى إلى انقلاب الحافلة والشاحنة ونتج عن الحادث ثلاث إصابات تم نقل الحالتين إلى أقرب منشأة صحية بينما تم التعامل مع الحالة الثالثة في الموقع.
وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد أن سبب الحادث كان تهور في السرعة وعدم التقيد بالأنظمة المرورية.
، إصابة 3 أشخاص في تصادم بين حافلة وشاحنة.. والهلال الأحمر يباشر ،
المصدر : الخليج 365
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