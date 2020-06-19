بالصور .. ضبط معملين يخلطان الجراك والجلسرين في أبومراغ

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الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى): تمكنت بلدية العمرة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، من ضبط معملين مخالفين في أبو مراغ. تمكنت بلدية العمرة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، من ضبط معملين مخالفين في أبو مراغ. وأوضحت أمانة المنطقة أن المعملين يتم بداخلهما خلط الجراك والجلسرين، وتعبئته تمهيداً لتسويقه. وأكدت أنه تم مصادرة وإتلاف 6 طن من الجراك والجلسرين وحجز المركبة المستخدمة في النقل ومكينة الخلط. Advertisements

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