شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" تضبط 1831 مركبة مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأسفرت الحملة عن ضبط 1831 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وناشدت الإدارة، في بيان لها، الجميع بالتعاون والإلتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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