شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تعلن زيادة عدد الرحلات إلى المدينة المنورة وأبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت شركة الخطوط السعودية، اليوم، زيادة عدد الرحلات الداخلية من جدة إلى المدينة المنورة وأبها.

وأضافت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك سيكون ابتداءً من الأحد المقبل.

ونوهت بأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى جدة من الصالة رقم 1، مضيفة أن الحجز متاح عبر الرابط التالي : اضغط هنا .