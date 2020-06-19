شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تعلن زيادة عدد الرحلات إلى المدينة المنورة وأبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أعلنت شركة الخطوط السعودية، اليوم، زيادة عدد الرحلات الداخلية من جدة إلى المدينة المنورة وأبها.
وأضافت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك سيكون ابتداءً من الأحد المقبل.
ونوهت بأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى جدة من الصالة رقم 1، مضيفة أن الحجز متاح عبر الرابط التالي : اضغط هنا .
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط السعودية تعلن زيادة عدد الرحلات إلى المدينة المنورة وأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.