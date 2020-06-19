شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التعليم تعتمد تشكيل لجنة لدراسة تأهيل المعلمين والمعلمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): اعتمدت وزارة التعليم، تشكيل لجنة لدراسة تأهيل المعلمين والمعلمات لسد العجز في التخصصات المتقاربة. اعتمدت وزارة التعليم، تشكيل لجنة لدراسة تأهيل المعلمين والمعلمات لسد العجز في التخصصات المتقاربة. يأتي ذلك في ظل تأخر إعلان حركة النقل الخارجي واحتياج الوظائف التعليمية.

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