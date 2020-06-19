شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. بائع الآيس كريم في أبها : نعمل منذ سنتين وانصدمنا بفيديو الفتاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أكد صالح آل شوخان، بائع الآيس كريم بمحافظة أبها، أنه عاش لحظات صعبة بعدما نشرت فتاة مقطع فيديو ضد ما يقدمه من منتجات.

وكانت فتاة قد تهكمت في وقت سابق عبر مقطع فيديو على منتجات الآيس كريم التى يقدمها الشاب بمساعدة زميله الآخر نواف غرامه، مطالبة الآخرين بعدم الشراء منهما.

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وذكر الشابان، خلال مداخلة لهما في برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أنهما يعملان في هذا المشروع منذ عامين، مؤكدين أنهم تضايقوا من الطريقة التى استخدمتها الفتاة في التعبير عن رأيها في منتجاتهم.

وأضاف نواف غرامة، أنهم انصدموا من الفيديو، وكانت حالتهم النفسية سيئة، إلا أن الآخرين دعموهم، مقدمين الشكر لك من ساندهم في تلك الأزمة.

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