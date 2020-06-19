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تطبيق رفع التعرفة الجمركية على السلع بدءً من الغد

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تشهد المملكة غدًا تطبيق رفع التعرفة الجمركية على السلع الواردة في القوائم 1,2,3.

ومن جانبه قال رئيس لجنة المخلصين في غرفة جدة؛ إبراهيم العقيلي عبر "تويتر" : "سيتم تطبيق رفع التعرفة الجمركية على السلع الواردة في القوائم 1,2,3 و الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 559 ، الليلة الساعة١٢ص".

ومن أبرز السلع التي سيتم رفع التعرفة الجمركية لها : المواد الغذائية ومنسوجات ومواد بناء ومركبات ومعدات وغيرها، وتراوحت نسب الزيادة ما بين 0.5% و15% .

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