شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. متحدث نزاهة يكشف تفاصيل مثيرة بشأن قضايا فساد بمبالغ مليونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):كشف أحمد الحسين، المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، تفاصيل مثيرة حول مجموعة من قضايا فساد بمبالغ مليونية، وذلك ضمن 127 قضية فساد تمت مباشرتها خلال شهر شوال الجاري.
وذكر، خلال مداخلة له ببرنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن القضايا التى تم مباشرتها كانت متعلقة بجرائم خاصة بغسيل الأموال، واستعمال أموال الشركات، واستغلال نفوذ الوظيفة وغيرها.
وأضاف أن جزء من هذه القضايا تم الإبلاغ عنها من قبل مواطنين، وآخرى من قبل مقيمين، كما تمت مباشرة قضايا بناءً على بلاغات من جهات معنية.
وأشار إلى أن من بين هذه القضايا كانت قضية متعلقة بحصول رجل أعمال على رشوي مقابل المساعدة في إبرام إحدى الشركات لتعاقدات مع جهات حكومية، مضيفا أن التشهير بالمخالفين سيكون عقب صدور حكم قضائي.
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