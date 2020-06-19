النائب العام يأمر بالقبض على رجل عنف زوجته واحتجزها بالباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ، بسرعة القبض على شخص قام بتعنيف زوجته وإيذائها واحتجازها مع أطفالها الثلاثة داخل منزله بمنطقة الباحة . وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ، بسرعة القبض على شخص قام بتعنيف زوجته وإيذائها واحتجازها مع أطفالها الثلاثة داخل منزله بمنطقة الباحة . وتوجه الزوج بعد حجز زوجته وأطفاله إلى جدة ، وترك أسرته محجوزة ومعرضة للأذى. وتضمن توجيه النائب العام التأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمجني عليها وأطفالها الثلاثة وإجراء التقويم الطبي لهم، ونقلهم إلى دار الإيواء حال لزوم الأمر ذلك. اقرأ أيضا..

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