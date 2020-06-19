“الغبان” مديراً لصحي مدينة تدريب الأمن العام بالمدينة المنورة

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أصدر سعادة مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية و المالية قراراً بتعيين النقيب أخصائي/ عبدالوهاب جميل الغبان مديراً لمركز صحي مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة ، وتلقَّى “الغبان” تهاني الأقارب والأصدقاء بهذه بمناسبة التي تمثل حافزًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.





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