بالفيديو.. أكثر من 100 طبيب سعودي يساعدون في مكافحة كورونا بمصر

قرروا البقاء لمساعدة زملائهم المصريين بعلاج المرضى..
سطر أكثر من مائة طبيب سعودي، متواجدين في مصر، ضمن البرنامج الطبي للزمالة، أسمى معاني العطاء الإنساني، بمساعدة زملائهم المصريين في تقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا.
وأكد مسؤول مصري خلال الفيديو الذي نشرته قناة «الإخبارية»، أن أطباء الزمالة السعوديين وقفوا على الجبهة بمنتهى الشجاعة في معاونة المنظومة الصحية داخل مصر لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن مستواهم الطبي رائع.
وقال الدكتور عبدالعزيز السعدون، يعمل في تخصص الأمراض الجلدية، إنه ضمن مجموعة أطباء سعوديين متواجدين في مصر ضمن برنامج الزمالة المصرية، وعددهم من 100 – 120 طبيبًا بمختلف التخصصات، وأنهم وصلوا مصر قبل انتشار جائحة كورونا واستمروا خلالها.
وقرر الأطباء السعوديون البقاء في مصر؛ حيث يعملون في مختلف المستشفيات المصرية لمساعدة زملائهم المصريين في علاج المرضى، وسط انتشار جائحة كورونا.
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