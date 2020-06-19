بالصور.. «صحة جازان» تشارك في توعية وتنظيم المصلين خلال صلاة الجمعة

بالتعاون مع «الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد»
واصلت «صحة جازان» للأسبوع الثالث على التوالي، المشاركة في تنظيم عملية دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة، وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».
وتم ذلك عبر منسوبي التوعية وعدد من المتطوعين، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
واستمرت الفرق الصحية في متابعة أعمالها في النقاط المخصصة لها أمام مداخل الجوامع، وقامت بفرز المصلين عبر الفحص الحراري، وتعقيم الأيدي، والتأكد من ارتداء الكمامة، واستخدام السجادة الخاصة للمصلي، إضافة إلى التأكد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم في الجامع أو عند الأبواب.
يأتي ذلك تماشيًّا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة، واستمرارًا للجهود الوقائية التي تقوم بها «صحة جازان»، ومختلف القطاعات الحكومية لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد».
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