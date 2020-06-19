«مدني جازان» يدعو إلى الحيطة من التقلبات الجوية المصاحبة لهطول الأمطار على محافظات المنطقة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، إلى الحيطة والحذر من هطول أمطار على محافظات المنطقة، تكون متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة، مع أتربة مثارة، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ولفت نائب المتحدث الإعلامي لـ«مدني جازان» المقدم محمد بن حسن آل صمغان، إلى أهمية التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار، تفاديًّا للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار.

وأكد آل صمغان على عدم المخاطرة بقطع مياه السيول، والبقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، داعيًّا إلى الإطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر، وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي، والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني:

وأكد آل صمغان، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية، ورفع درجة الجاهزية، والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.