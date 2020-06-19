إغلاق محلين للملابس بالخرج‎ بعد ثبوت إصابة عاملين بـ«كورونا»

‏ سيتم تعقيم الموقعين قبل عودتهما للعمل

أغلقت بلدية محافظة الخرج، ممثلة بوكالة الخدمات، محلين تجاريين للملابس، وذلك بعد ثبوت وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لعاملين بالمحلين. وأوضحت البلدية أنه خلال جولتها الرقابية المشتركة، بالتعاون مع لجنة المسؤولية الاجتماعية في المحافظة، أغلقت المحلين، على أن يتم تطبيق الإجراءات الوقائية لإدارة صحة البيئة وتعقيم الموقعين تحت إشراف الإدارة المختصة بالبلدية، قبل عودة المحلين لمزاولة العمل.

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