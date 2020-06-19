بـ213 حالة.. الطائف تسجِّل أعلى معدلاتها للإصابات اليومية بكورونا

الإجمالي ارتفع إلى 3258

سجلت الطائف أعلى معدلاتها اليومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الآن من بداية الإعلان عن انتشار الوباء. ووفق موقع تحديثات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة فقد سجلت الطائف 213 إصابة ليصبح الإجمالي 3258 إصابة. فيما بلغت حالات التعافي 2292 ، وبقي عدد حالات الوفاة عند معدل 17 حالة .

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