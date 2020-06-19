

رفحاء 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

‏قام قسم التوعية الصحية التابع للقطاع الصحي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم بحملة توعوية بالجوامع والمساجد في صلاة الجمعة بالمحافظة لتوعية أفراد المجتمع بأهم الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎

ووزعت البروشورات التوعوية بهدف نشر التوعية بالطرق الاحترازية الوقائية للحد من انتشار الفيروس، متضمنة معلومات عن أعراض الفيروس وطرق الحد من انتشاره وضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات التوعوية، واتباع تعليمات الوقاية، بالإضافة إلى رسائل توعوية عن أهمية غسل اليدين، وتجنب الزحام حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

// انتهى //

22:43ت م

0183



رفحاء 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس‏قام قسم التوعية الصحية التابع للقطاع الصحي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم بحملة توعوية بالجوامع والمساجد في صلاة الجمعة بالمحافظة لتوعية أفراد المجتمع بأهم الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎ كورونا المستجد.ووزعت البروشورات التوعوية بهدف نشر التوعية بالطرق الاحترازية الوقائية للحد من انتشار الفيروس، متضمنة معلومات عن أعراض الفيروس وطرق الحد من انتشاره وضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات التوعوية، واتباع تعليمات الوقاية، بالإضافة إلى رسائل توعوية عن أهمية غسل اليدين، وتجنب الزحام حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع.// انتهى //22:43ت م0183

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قسم التوعية بقطاع محافظة رفحاء الصحي يوزع البروشورات التوعوية على المصلين في الجوامع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.