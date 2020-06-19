

القاهرة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 1774 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد بخروج 400 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي اليوم وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 متعاف ٍ.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 52211 حالةً من ضمنهم 13928 حالةً شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2017 حالة وفاة.

// انتهى //

22:32ت م

0179



القاهرة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 1774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 79 حالة وفاة جديدة.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد بخروج 400 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي اليوم وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 متعاف ٍ.وذكر أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 52211 حالةً من ضمنهم 13928 حالةً شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2017 حالة وفاة.// انتهى //22:32ت م0179

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 79 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.