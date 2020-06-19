

مدريد 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

سجلت إسبانيا 154 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 245 ألفاً و 575 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أنها سجلت أيضاً 40 حالة وفاة في الأيام السبعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفاً و 315 حالةً.

// انتهى //

22:08ت م

0175





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حالات كورونا في إسبانيا لأكثر من 245 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.